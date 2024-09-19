كتائب القسام تفجر ناقلة جند إسرائيلية غرب رفح

العالم _ فلسطين

وقالت “القسام” في بيان على منصة تلغرام، إن مقاتليها تمكنوا من “إيقاع رتل من الآليات الصهيونية في كمين مركب في محيط شركة الاتصالات غرب المستشفى الكويتي في مدينة رفح”.

وأضافت أن عناصرها تمكنوا من تفجير ناقلة جند إسرائيلية باستخدام عبوتي “شواظ”، كما استهدفوا ناقلتي جند بقذيفتي “الياسين 105” و”التاندوم”، دون تفاصيل أكثر. وحتى الساعة 16:00، لم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق على ما أورده بيان “القسام”.

واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا بالنازحين في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة. وقال جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، في بيان: “استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر (لم يحدده) بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بجباليا”.

وأفاد شهود عيان لوكالة "الأناضول" بأن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة “عزام” يتكون من عدة طوابق، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل ومقتل وإصابة من كان داخله. وأوضح الشهود أن المنزل كان يضم نازحين بينهم نساء وأطفال، وأن طواقم الدفاع المدني والطوارئ تعمل على البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وبدعم أمريكي مطلق يشن كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل كيان الاحتلال الحرب متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.