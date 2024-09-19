الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: السلطات اللبنانية خلصت الى ان اجهزة الاتصالات المفخخة كانت مزروعة بالمتفجرات قبل وصولها الى لبنان

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :