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عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران: لا نعول على زيارة بلينكن والتوصل لاتفاق يقتضي ضغطا اميركيا جادا على نتنياهو

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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