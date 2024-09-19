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حسام بدران: الاحتلال خطر على العرب وعلى كل المنطقة ونواجهه في الضفة وغزة ولا يمكن ان تهدأ المنطقة الا بتوقف العدوان على غزة

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

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