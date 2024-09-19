الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

حرس الثورة الاسلامية يعلن تفكيك مجموعة ارهابية كانت تعتزم ليل امس التسلل الى الاراضي الايرانية عبر حدود مريوان بمحافظة كردستان الايرانية

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :