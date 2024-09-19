الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسلة العالم: انتشال شهيد من داخل المنزل الذي كان محاصرا في قباطية جنوبي جنين

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :