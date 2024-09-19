بري وميقاتي لماكرون: يجب اتخاذ موقف حازم من العدوان الإسرائيلي

العالم - لبنان

وقدّم الرئيس بري لماكرون شرحاً حول تفاصيل الجريمة التي ارتكبتها "إسرائيل" بحقّ لبنان، والتي طالت الآلاف من اللبنانيين.

ولفت الرئيس بري إلى أنّ "الجريمة الإسرائيلية غير مسبوقة في التاريخ، وهي تُشكّل جريمة حربٍ موصوفة". وطالب بري المجتمع الدولي الضغط على "إسرائيل" لوقف عدوانها على قطاع غزّة، وعلى لبنان قبل فوات الأوان.

بدوره، قدّم ماكرون التعازي بالشهداء الذين ارتقوا من جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس وأمس الأول، متمنّياً الشفاء العاجل للجرحى.

وكذلك، تلقّى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي اتصالاً هاتفياً من ماكرون، حيث تمّ خلاله بحث الوضع الراهن في لبنان والمنطقة.

وعبّر ماكرون خلال الاتصال عن إدانته للتفجيرات التي وقعت في اليومين الأخيرين، وأسفرت عن مئات الضحايا، مؤكداً تضامنه وتعاطفه مع لبنان في هذه المحنة الأليمة.

كما دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنّب التصعيد الذي لا يؤدّي إلى أيّ حلّ.

من جانبه، شكر ميقاتي الرئيس الفرنسي على عاطفته ودعمه المستمرّ للبنان، مطالباً باتخاذ موقف حازم من العدوان الإسرائيلي خلال جلسة مجلس الأمن المقرّرة يوم الجمعة، وذلك بطلب من الحكومة اللبنانية.

ونفّذ الاحتلال الإسرائيلي، يومي الثلاثاء والأربعاء، عدواناً إلكترونياً استهدف أجهزة "البايجر" في عدة مناطق لبنانية، ما أسفر عن استشهاد نحو 37 شخصاً بينهم طفلان وعدد من العاملين في القطاع الصحي، وإصابة نحو 4000 آخرين.

وعقب العدوان، توعّد حزب الله الاحتلال بالردّ على العدوان، عبر "قصاص عادل، سيناله من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب"، مؤكداً استمراره في تنفيذ العمليات العسكرية الداعمة للمقاومة في قطاع غزة كالمعتاد.