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مراسلة العالم: وزير الخارجية البريطاني يدعو لوقف فوري لاطلاق النار بين "إسرائيل" وحزب الله

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

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