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رئيس بلدية المطلة: الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان نحو المستوطنة سببت أضرارا واندلاع حرائق

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

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