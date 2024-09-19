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جيش الاحتلال يطلب من سكان صفد ومحيطها وشمال ووسط الجولان والجليل وصولا الى مناطق 20 كيلو البقاء قرب الملاجئ والتجهز لرد واسع من حزب الله

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

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