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إندلاع مواجهات بين شبان وقوات الإحتلال في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

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