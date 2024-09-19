تركيا تراجع تأمين أجهزة الاتصالات بعد تفجيرات لبنان

العالم - اوروبا

وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية يوم الخميس إن أنقرة تراجع تدابيرها لتأمين أجهزة الاتصالات التي تستخدمها قواتها المسلحة بعد الانفجارات التي نجم عنها عشرات الشهداء ومئات الجرحى في مختلف أنحاء لبنان.

وقال المسؤول التركي -الذي طلب عدم نشر اسمه- إن جيش بلاده لا يستخدم إلا المعدات المنتجة محليا، لكن أنقرة تطبق آليات رقابة إضافية إذا كان هناك طرف خارجي مشترك في الحصول على الأجهزة أو إنتاجها.

وأضاف المسؤول "سواء في العمليات التي ننفذها أو الحرب الجارية في أوكرانيا أو كما هو الحال في مثال لبنان تتم مراجعة التدابير ووضع تدابير جديدة في إطار استخلاص الدروس بعد كل تطور".

وتابع "في سياق هذه الواقعة فإننا في وزارة الدفاع نجري الفحوص اللازمة"، دون أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لوكالة الأناضول للأنباء إن إنشاء وكالة مستقلة للأمن الإلكتروني على وجه التحديد مطروح على جدول أعمال الحكومة، وإن الرئيس رجب طيب أردوغان يرى أن هذه ضرورة، مضيفا أنه من المقرر إنشاء الوكالة "قريبا جدا".