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شهيد وإصابات باستهداف الإحتلال منزلا في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

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