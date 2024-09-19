الضفة الغربية... 7 شهداء و10 جرحى واستهداف للصحفيين في قباطية

العالم - فلسطين

وأكدت مصادر طبية: استشهاد سبعة شبان هم: محمد خالد أبو الرب، عمر حمزه أبو الرب، وأحمد ماهر زكارنة، ومصطفى فيصل زكارنة، وفادي جودت حنايشة، ومحمد عمر كميل، وشادي سامي زكارنة، وجميعهم من بلدة قباطية.

وأصيب خلال العملية 10 آخرون، بينهم اثنان بعملية دهس من جيب عسكري، كما اعتدى الاحتلال على الطواقم الصحفية بإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع نحوهم.

وابتدأت العملية بتسلل للقوات الخاصة لمنزل قرب مدرسة عزت أبو الرب في البلدة، ودفعت عقبها قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة من آلياتها العسكرية، والتي قصفت المنزل بخمس قذائف أنيرجا، ما أدى لاستشهاد خمسة شبان.

وبينت صور من هواتف المواطنين استشهاد ثلاثة شبان على سطح المنزل، فيما تبين استشهاد خمسة مواطنين، وقامت قوات الاحتلال باحتجاز جثامين أربعة منهم، فيما اكتشف المواطنون الشهيد الخامس تحت الأنقاض عقب انسحاب قوات الاحتلال من البلدة.

ونكلت قوات الاحتلال بجثامين الشهداء الثلاثة على سطح المنزل، وشوهد الجنود وهم يركلون الجثامين، ومن ثم ألقوهم من سطح المنزل إلى الأرض، وقامت بعدها جرافات الاحتلال بجرفهم قبل نقلهم الى إحدى دوريات واحتجاز جثامينهم.

وفي وقت لاحق، شرعت جرافة الاحتلال بهدم المنزل المحاصر.

وفي ساعات مساء الخميس قصفت طائرة مسيّرة مركبة قرب مجمع المقاهي وسط البلدة، ما أدى لاستشهاد شاب، بينما استشهد شاب آخر متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال قرب مدخل البلدة، بينما أصيب طفل بجروح وصفت بالحرجة وشاب آخر بجروح وصفت بالمتوسطة بعد استهدافهما برصاص الاحتلال في البلدة.

وحاصرت قوات الاحتلال خلال عملياتها 4 منازل في محيط مجمع مدارس البلدة، وفرضت نظام حظر التجول على المكان، ما حجز معهم أكثر من 1200 طالبٍ في مدرستي قباطية ومدرسة عزت أبو الرب، ولم يستطيعوا الخروج من مدارسهم حتى ساعات متأخرة من المساء، كما احتجز معهم طواقم مديرية التربية والتعليم في مكاتبهم القريبة من منطقة العملية.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية، مطلقين الرصاص صوب عدد من الصحفيين، أثناء تغطيتهم للأحداث، من فوق سطح أحد المنازل، كما أطلقت نحوهم القنابل المسيلة للدموع.

ومنع جنود الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المنزل المحاصر، واعتلوا سطح أحد المنازل، وأجروا عمليات تفتيش، ثم فجروا قنبلة في المكان.

وعلى مدار عملية الاحتلال التي استمرت لأكثر من عشر ساعات، تصدى المقاومون لقوات الاحتلال، وسمعت أصوات انفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة ألقاها مقاومون أو زرعوها في طريق آليات الاحتلال.

كما قامت جرافات الاحتلال بتجريف واسع للبنية التحتية في شارع المرج، ومركز الشرطة في البلدة، كما شرعت جرافات الاحتلال بتجريف وتدمير أعمدة وخطوط كهرباء في محيط مديرية تربية قباطية، إضافة لتخريب وتجريف بسطات الخضار والمحال التجارية على الشارع الرئيس في البلدة.

وجرفت جرافات الاحتلال المدخل الرئيس للقرية ودوار الشهداء الذي يؤدي لمدينة جنين وقريتي بير الباشا وبرقين وبلدة قباطية، ودمرت خطوط المياه في الموقع.

وباستشهاد الشبان السبعة في قباطية، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 714 شهداء بينهم 160 طفلا، و10 نساء، و9 مسنين.

