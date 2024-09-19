الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

منصة إعلامية إسرائيلية: تشويش يطال نظام تحديد المواقع (GPS) بأنحاء "إسرائيل"

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :