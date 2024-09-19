مفتي عُمان يشيد بمهاجمة الحوثيين لإسرائيل وتطور قدراتهم العسكرية

العالم - اليمن

وقال الخليلي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "إكس"، إن "تطوير اليمن الشقيق لقدراته العسكرية، حتى زعزع استقرار الكيان الصهيوني، أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز، فهنيئا لليمن الشقيق هذا التقدم إلى الأمام".

ودعا الخليلي إلى ضرورة تلاحم شعب اليمن ووحدة جميع شرائحه، لأن الاتحاد قوة والتشتت ضعف.

وسبق أن دعا الخليلي جميع المسلمين إلى مؤازرة ونصرة أهل اليمن، بعد العدوان الإسرائيلي على مدينة الحديدة.

والأحد، تعرض كيان الاحتلال الإسرائيلي لهجوم بصاروخ باليستي أُطلق من اليمن وسقط في منطقة مفتوحة قرب مطار بن غورويون بتل أبيب، رغم محاولة المنظومات الدفاعية اعتراضه، بحسب الجيش ووسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلنت جماعة الحوثي، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها قصفت هدفا عسكريا في مدينة يافا وسط الكيان الإسرائيلي، بصاروخ باليستي فرط صوتي وبلغ مسافة تقدر بـ2040 كيلومترا.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت جماعة الحوثي بإطلاق صواريخ صوب كيان الاحتلال، كما بدأت باستهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي.

وخلفت الحرب أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.