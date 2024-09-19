الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الإحتلال تقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية من حاجز بيت فوريك

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :