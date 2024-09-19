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وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: لا نتوقع من حماس و"إسرائيل" اقرار اتفاق بشأن غزة قبل نهاية ولاية بايدن

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

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