بعثة لبنان الأممية: أجهزة الاتصال تم تفخيخها قبل وصولها البلاد

العالم - لبنان

وجاء في نص الرسالة التي أُرسلت إلى المجلس عشية اجتماع مقرر اليوم الجمعة حول هذا الموضوع أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الأجهزة المستهدفة قد تم تفخيخها بطريقة احترافية قبل وصولها إلى لبنان".

ووفقا للرسالة اللبنانية، توصلت السلطات أيضا إلى أن الأجهزة -التي شملت أجهزة اتصال (بيجر) وأجهزة اتصال لاسلكية أخرى (ووكي توكي)- تم تفجيرها عن طريق إرسال رسائل إلكترونية إلى هذه الأجهزة. وأضافت البعثة أن إسرائيل مسؤولة عن التخطيط للهجمات وتنفيذها.

وقد استشهد 37 شخصا وأصيب قرابة 3 آلاف آخرين بجروح جراء تفجير أجهزة "بيجر" الثلاثاء ثم أجهزة اتصال لاسلكي الأربعاء، حسب وزارة الصحة اللبنانية.

وانفجرت هذه الأجهزة خلال تسوق مستخدميها في المتاجر وسيرهم بالشوارع وحضورهم جنازات، مما أدى إلى إثارة حالة من الذعر في البلاد.

ووصفت بعثة لبنان التفجيرات بأنها "غير مسبوقة في وحشيتها" وتقوض الجهود الدبلوماسية لوقف القتال في غزة وجنوب البلاد.

ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الهجمات قبل جلسة طارئة مقررة الجمعة لمناقشة هذه الهجمات والوضع الخطير بمنطقة غرب اسيا.

ومن المتوقع أن يحضر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب الجلسة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية.

