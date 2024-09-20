الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

احتراق عدة سيارات باطلاق قوات الإحتلال قنابل الغاز خلال اقتحام حي كفرعقب شمال القدس المحتلة

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :