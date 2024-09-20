الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابات جراء استهداف مدفعية الإحتلال لمجموعة من المواطنين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :