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6 شهداء بقصف منزل في غزة والاحتلال يقتحم نابلس ويداهم منازل

6 شهداء بقصف منزل في غزة والاحتلال يقتحم نابلس ويداهم منازل
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة غزة، كما اقتحمت قوات الاحتلال، أحياء عدة من مدينة نابلس، وان جيبات احتلالية اقتحمت قرية عراق التايه، وعددا من شوارع المنطقة الشرقية.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية قولها، باستشهاد 6 مواطنين فلسطينيين، ووقوع عدد من المصابين بقصف للاحتلال استهدف منزلًا لعائلتي أبو الهطل وزيارة قرب منتزه بلدية مدينة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال مبان سكنية جنوب شرق مدينة غزة.

كما نسف جيش الاحتلال عددا من المباني شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، إلى 41 ألفا و272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا و551، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

الاحتلال يقتحم نابلس ويداهم منازل

وفجر اليوم الجمعة ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال ، أحياء عدة من مدينة نابلس، حيث أفادت مصادر محلية بأن جيبات احتلالية اقتحمت قرية عراق التايه، وعددا من شوارع المنطقة الشرقية، وداهمت عددا من المنازل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، ولم يبلغ عن اعتقالات أو اصابات خلال الاقتحام.

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