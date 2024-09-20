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مصادر الاحتلال:أنباء اولية عن اطلاق نار تجاه حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة "دوتان" القريبة من جنين

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

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