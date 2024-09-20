أبعاد ورسائل مواقف السيد نصرالله

العالم – مع الحدث

هذا ما قاله سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه، اما التهديد بالحرب فنحن مستعدون لها والعودة للمستوطنين الى الشمال الا بوقف العدوان على غزة.

فأي مشهد رسمه سماحة السيد حسن نصرالله للواقع الميداني في خطابه؟

ما الرسائل التي وجهها للاحتلال وكيف تلقاها وفهمها؟

لماذا أبقى طبيعة الرد على الاعتداءين الارهابيين غامضا؟

وما طبيعة التحد الذي أطلقه بوجه التهديد بالحرب الواسعة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث بالشؤون الدولية والاقليمية الدكتور طلال عتريسي والخبير بالشؤون الاسرائيلية الأستاذ عماد أبو عواد.

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