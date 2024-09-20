استجواب رئيس شركة أجهزة البيجر.. وتايوان تنفي تورطها

العالم - لبنان

وقالت شركة "غولد أبولو" Gold Apollo التي يقع مقرها في تايوان هذا الأسبوع إنها لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم وإنها صنعتها شركة "بي.إيه.سي" BAC التي يقع مقرها في بودابست والتي لديها ترخيص باستخدام علامتها التجارية.

وقال وزير الاقتصاد كو جيه هوي في إحاطة صحافية إن "المكونات عبارة عن دوائر متكاملة وبطاريات منخفضة الجودة".

وعندما تم الضغط عليه للحصول على مزيد من التفاصيل حول ما إذا كانت أي أجزاء من أجهزة النداء جاءت من تايوان، رد الوزير التايواني بيقين إنها ليست كذلك.

ولا تزال القضية قيد التحقيق من قبل السلطات القضائية في تايوان، حيث استجوب المدعون العامون رئيس ومؤسس "غولد أبولو" في وقت متأخر من يوم الخميس، قبل إطلاق سراحه.

وانفجرت يوم الثلاثاء الماضي آلاف أجهزة اتصالات من طراز "بيجر" في العديد من المناطق بجنوب لبنان ، وفي اليوم التالي الأربعاء، انطلقت موجة أخرى من الانفجارات تبين أنها لأجهزة اتصالات أيضا من نوع "ووكي تووكي".

وقد حمل "حزب الله" الكيان الصهيوني مسؤولية العملية، مؤكدا أن "هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان، فهذا حساب آخر وآت إن شاء الله". ‏

وحسب وزير الصحة فإن التفجيرات أدت حتى الساعة إلى استشهاد أكثر من 37 شخصا بينهم أطفال بالإضافة إلى 4 من الكوادر الطبية، فيما أصيب أكثر من 2800 شخص.

وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بكلمة له يوم الخميس، أن الكيان الإسرائيلي تجاوز كل الضوابط والأخلاق،مشددا على ان ما حدث يومي الثلاثاء والأربعاء سيواجه بقصاص عادل وحساب عسير ولن أتحدث عن وقت ولا مكان.