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اطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقعت المطكلة الاسرائيلي بالجليل

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

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