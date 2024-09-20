الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

8 شهداء بقصف مدفعي استهدف منزلا في تل النويري غرب مخيم النصيرات بغزة

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :