قطر تحذر من التقاعس الدولي تجاه هجوم البيجر في لبنان

العالم - القطر

وأضافت المسؤولة القطرية في منشور على حسابها بمنصة إكس إن "الأمر لا يتعلق الآن بلبنان أو "إسرائيل" أو غزة بل يتعلق بالبعد الجديد الذي دخلته الحرب المعاصرة للتو".

وأشارت إلى أن استخدام الأجهزة اليومية في أيدي الناس كقنابل موقوتة "هو كابوس مروع، والأمر الأكثر رعبا هو هذا الصمت حول هذا الموضوع، هذه القنابل الموقوتة المتنقلة تؤذي وتقتل الناس بشكل عشوائي في الأماكن العامة والمدنية، متى أصبح هذا مقبولا؟".

وشددت لولوة الخاطر -في منشورها- على أن الحروب يجب أن تحكمها مجموعة من القوانين والقواعد الأساسية "وإلا فإن هذا يصبح منحدرا زلقا خطيرا للغاية، حيث لا توجد حدود".

وحسب وزير الصحة اللبناني فإن التفجيرات أدت حتى الساعة إلى استشهاد أكثر من 37 شخصا بينهم أطفال بالإضافة إلى 4 من الكوادر الطبية، فيما أصيب أكثر من 2800 شخص.

وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بكلمة له يوم الخميس، أن الكيان الإسرائيلي تجاوز كل الضوابط والأخلاق،مشددا على ان ما حدث يومي الثلاثاء والأربعاء سيواجه بقصاص عادل وحساب عسير ولن أتحدث عن وقت ولا مكان.