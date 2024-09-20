الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

عدوان صهيوني على طريق مطار دمشق الدولي

عدوان صهيوني على طريق مطار دمشق الدولي
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وسائل إعلام سورية استشهاد شخص وإصابة آخر في قصف "إسرائيلي" استهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي.

العالم - سوريا

يتبع

روابط ذات صلة

حماس تتوعد الاحتلال اثر تنكيله بجثامين الشهداء..

بعد صواريخ حزب الله.. مستوطنة المطلة بلا كهرباء ولا اتصالات