مصادر أمريكية تكشف تفاصيل تخطيط "إسرائيل" هجوم البيجر على مدى 15 عاما

العالم - لبنان

وقال المصدر إن التخطيط لعمليات "اعتراض سلسلة التوريد" تم التخطيط لها منذ 15 عاما على الأقل، فيما ادعى أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA كانت مترددة منذ فترة طويلة في استخدام هذا التكتيك لأن الخطر على الأبرياء مرتفع للغاية.

وأكد المصدر أن التخطيط للهجوم شمل شركات وهمية، مع طبقات متعددة من ضباط المخابرات الإسرائيلية وأصولهم التي تواجه شركة شرعية أنتجت أجهزة الاستدعاء، مع عدم علم بعض أولئك الذين يقومون بالعمل لصالح من يعملون.

وذكرت الشبكة أنها تواصلت مع BAC Consulting، الشركة التي يقع مقرها في هنغاريا والتي تعاقدت لإنتاج أجهزة الاستدعاء نيابة عن "Gold Apollo غولد أبولو "التايوانية، ولكن لم تستجب أي من الشركتين للطلب.

وقال متحدث باسم الحكومة الهنغارية إن أجهزة الاستدعاء لم تكن موجودة في هنغاريا أبدا وكانت الشركة "وسيطا تجاريا، وليس لها موقع تصنيع أو تشغيل في البلاد".

وأدت الانفجارات التي شهدها لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، والتي تم إطلاقها عن بعد بواسطة متفجرات داخل أجهزة النداء وأجهزة الاتصال اللاسلكي، إلى استشهاد ما لا يقل عن 37 شخصا بينهم أطفال بالإضافة إلى 4 من الكوادر الطبية وإصابة 2931 آخرين، وفقا لوزير الصحة اللبناني فراس الأبيض.