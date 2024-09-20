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مصادر الاحتلال:تضرر 50 منزلا في المطلة نتيجة سقوط صواريخ اطلقت من لبنان

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

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