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مصادر لبنانية: قصف مدفعي اسرائيلي على بلدة عيتا الشعب

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

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