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كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية "ميركافا" شرق حي التنور جنوب غزة

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

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