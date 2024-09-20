القسام توقع قوة 'اسرائيلية' متحصنة بمنزل برفح بين قتيل وجريح

العالم - فلسطين

وقالت القسام في تصريح صحفي: “تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل، شرق حي (التنور) بمدينة رفح، بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات، وقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، وتم رصد هبوط الطيران المروحي لإخلائهم”.

وأضافت: “نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو، المتوغلة شرق حي التنور بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 350 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و272 شهيدا، وإصابة 95 ألفا و 551 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.