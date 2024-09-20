شاهد.. ندوة حوارية على هامش مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران

العالم - مراسلون

ندوة حوارية على هامش المؤتمر الدولي الثامن والثلاثين للوحدة الاسلامية في طهران، حضرتها شخصيات من الضيوف الأجانب المشاركين في المؤتمر لدراسة التحديات التي تواجه العالم الاسلامي. وشدد المشاركون على ضرورة تجاوز الخلافات واجتناب إثارة الأحقاد والنزاعات.

وقال علي فضل الله وهو عالم دين من لبنان لمراسل العالم: "العمل على إزالة النزاعات والهواجس لأنه لا يمكن ان نحقق تعاون بين الدول الإسلامية ان بقيت الهواجس كما هي الان موجودة ما بين الدول والمذاهب وان نعمل على إزالتها أو على الأقل التخفيف منها، هي بحاجة لهذا التواصل".

وخلال الاجتماع اشار المتحدثون الى أهم العراقيل التي تواجه مشروع وحدة الامة الاسلامية، وسبل تجاوزها وتحقيق التعايش المذهبي والسلم المجتمعي، ومنها ما يخطط له الاستكبار العالمي بقيادة الولايات المتحدة باثارة النزاعات والنعرات الطائفية والحروب بين المسلمين ليتمكن من الاستمرار بالهيمنة على مقدرات الشعوب المسلمة.

وقال عبد القادر الآلوسي هو رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي لمراسل العالم: "اليوم القضية الفلسطينية أصبحت محور اجتماع كلمة الأمة، والوحدة الإسلامية أكيد لها تأثير كبير في حل هذه الأزمة وفي درء المخاطر عن الأمة المحمدية".

بدوره قال قيصر الطراد هو باحث إسلامي من طرابلس لمراسل العالم: "لربما ا نراه في غزة يكون بداية أن نشعر أنه من الواجب علينا ان نتحد ونواجه هذه الأزمات وان نعد لهم ما استطعنا من قوة كما قال ربنا سبحانه وتعالى".

المتحدثون في الاجتماع أشاروا الى تدهور العلاقات الانسانية وتنامي الارهاب وخطاب الكراهية وانتهاكات حقوق الانسان، مشيدين بمؤتمر الوحدة الاسلامية كأحد الجهود المشرفة لارساء السلام والتعايش بين المذاهب والاديان واجتناب الفرقة والتنازع والخصام، وتعزيز القيم الانسانية.

أزمات العالم الإسلامي حاضرة على سلم المؤتمر الذي لم يكتفي بوضع اليدي على المشكلة بل وأنما يقترح عدد من الحلول والآليات بتوظيف الطاقات الإسلامية.