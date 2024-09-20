شاهد.. صواريخ حزب الله تدك المستوطنات الإسرائيلية

العالم - خاص بالعالم

جاء ذلك، بعد ساعات من يوم سجل رقما عاليا باستهدافات حزب الله للمستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية شمالي فلسطين المحتلة والتي أسفرت بحسب إعلام الاحتلال عن مقتل عسكريين وإصابة تسعة آخرين.

وفي التفاصيل، وسقطت الصواريخ ومنذ الصباح على المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وعلى مستوطنة المطلة في الجليل الأعلى، وهي التي أعلن الاحتلال دخولها في سيناريو انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 72ساعة والذي من شأنه أن يتسبب بانهيار جميع الأنظمة. واعترف جيش الاحتلال بأن صواريخ حزب الله أحدثت دمارا هائلا وحرائق وأضرارا جسيمة ومباشرة في أكثر من خمسين منزلا خلال الليل فقط، وأكثر من ثلاثمئة منزل منذ بداية الحرب.

وبعد أن قضى أكثر من 100 ألف مستوطن في عشرات المستوطنات شمالي فلسطيين المحتلة ليلتهم في الغرف المحصنة والملاجئ تخوفا من نيران حزب الله، صدرت تعليمات جديدة في صفد وضواحيها للمستوطنين بالبقاء قرب الملاجئ، وعلق الإعلام العبري على الوضع في الشمال، قائلا إن السكان لم يعودوا إلى منازلهم ولم يتم إعادة بناء “المطلة” و”المنارة” ولا تزال أرض الواقع قاسية.

ووسط حالة ترقب في كيان الاحتلال لطبيعة رد حزب الله على العدوان الاسرائيلي بتفجير آلاف أجهزة الاتصال في لبنان، حذرت أوساط اسرائيلية حكومة الاحتلال من الخطأ في الحسابات على الساحة الشمالية، وتكرار أخطاء الماضي عبر التفكير بالعمل البري في لبنان.

وفيما نفى الأمن البلغاري استيراد أو تصدير أو تصنيع أي أجهزة بيجر من تلك التي استخدمت بتفجيرات لبنان، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر عسكرية وأمنية أميركية أن العملية بدأت منذ سنوات، وأن مسؤولين في المخابرات الإسرائيلية أنشأوا شركة دولية وهمية لتصنيع أجهزة البيجر، وأن تل ابيب استثمرت ملايين الدولارات في هذه العملية.