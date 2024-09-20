الرئيس بزشكيان يزور جرحى هجوم البيجر الإرهابي في لبنان

العالم - ايران

وكانت طائرة تقل 95 مصابا جراء حادث تفجيرات البيجر الارهابي في لبنان، قد غادرت مطار بيروت متجهة إلى طهران، إذ تم بعدها نقل المصابين إلى المستشفى.

هذا وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني،امس الخميس أن السلوك الجنوني للكيان الصهيوني تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين.

وفي منشور على منصة إكس قال كنعاني إن إقدام الكيان الصهيوني على الابادة الجماعية للشعب اللبناني عبر وسائل الاتصال والخدمات الإلكترونية يعني أن الكيان يعتبر اللجوء إلى استخدام أي وسيلة واسلوب في عمليات القتل العمياء والابادة الجماعية مسموحا له.

وأدت الانفجارات التي شهدها لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، والتي تم إطلاقها عن بعد بواسطة متفجرات داخل أجهزة النداء وأجهزة الاتصال اللاسلكي، إلى استشهاد ما لا يقل عن 37 شخصا بينهم أطفال بالإضافة إلى 4 من الكوادر الطبية وإصابة 2931 آخرين، وفقا لوزير الصحة اللبناني فراس الأبيض.