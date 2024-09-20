الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال:حزب الله يبدا الموجة الثالثة بالقصف تجاه ميرون

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :