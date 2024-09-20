الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تعلن عن استهداف المقر المستحدث للفرقة 91 من جيش الاحتلال في اييليت هشاحر بصلية صاروخية

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :