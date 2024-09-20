اعتذار ورد.. نقل مواجهة فلسطين والكويت في تصفيات كأس العالم 2026

العالم - الكويت

وحسب ما ذكره موقع الاتحاد الفلسطيني الرسمي في بيانه الذي أصدره: "إنه تلقى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم رسالة من الاتحاد الكويتي تفيد باعتذار الأخير عن عدم لعب مباراة المنتخبين المقبلة لحساب تصفيات كأس العالم على أرض فلسطين بتاريخ 15 أكتوبر المقبل، وطلب نقل ملعب المباراة بعد موافقته مسبقا على اللعب في الأراضي الفلسطينية".

مشيرا إلى اتفاقهما على اللعب في الدوحة في 15 أكتوبر المقبل.

وتابع الاتحاد الفلسطيني في بيانه: "إننا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نتفهم تعقيدات هذا القرار ونقدر التواصل المدروس والمحترم من جانب إخواننا الكويتيين، لطالما كانت الكويت داعما ثابتا لفلسطين، ويعكس هذا الدعم الروابط التاريخية العميقة بين شعبينا، ونحن نعنز بهذه العلاقة الأخوية".

وواصل البيان موضحا: "بالرغم من تأكيدنا على جاهزيتنا التامة لاستضافة المباراة في فلسطين، إلا أننا نحترم الأسباب التي عبرت عنها الكويت، وقد اتفق الاتحادات على أن تقام المباراة في الدوحة، ونتطلع إلى مباراة عادلة وتنافسية بين المنتخبين".

وأكمل بيان الاتحاد الفلسطيني: "نود أن نؤكد أن هذا الوضع مؤقت ويعود إلى الظروف الحالية التي نواجهها في فلسطين، حيث يتعرض شعبنا في غزة لإبادة جماعية، نحن واثقون بأن هذه المحنة ستنتهي، وسنعمل جاهدين لضمان عودة منتخباتنا الوطنية للعب على أرض الوطن في أقرب وقت ممكن".

وشدد على أن "هذا القرار لن يؤثر على العلاقات الأخوية العميقة التي تربط فلسطين بالكويت"، وزاد: "نحن على ثقة بأن الفرص سوف تتاح مستقبلا للعب في فلسطين، مما يعزز الروابط بين البلدين".

وتضم مجموعة منتخب فلسطين التي يخوضه ضمنها المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، كلا من الأردن والعراق والكويت وعمان وكوريا الجنوبية.

وتحتل فلسطين المركز الخامس قبل الأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بينما تملك الكويت نقطتين في المركز الرابع.

وتحل فلسطين ضيفة على العراق في البصرة، والكويت على عمان بالجولة الثالثة في العاشر من الشهر المقبل.