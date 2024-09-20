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مصادر عبرية: بعد القصف الكثيف لحزب الله 4 طائرات إطفاء تعمل على احتواء الحريق الذي اندلع في صفد

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

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