الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
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كتائب حزب الله العراق تنعى الشهيد أبو حيدر الخفاجي وتؤكد على الاستمرار بدعم الشعب الفلسطيني

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

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