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كتائب حزب الله: الشهيد أبو حيدر الخفاجي استشهد أثناء أداء مهامه كمستشار أمني في العاصمة السورية دمشق

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

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