الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 140 صاروخا من لبنان على مناطق مختلفة شمال إسرائيل

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :