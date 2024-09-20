الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول صيني: تفجيرات البيجر في لبنان نقلت الإرهاب إلى مستوى جديد

مسؤول صيني: تفجيرات البيجر في لبنان نقلت الإرهاب إلى مستوى جديد
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال النائب السابق لرئيس إدارة العلاقات الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشو لي إن التفجيرات الهائلة لأجهزة الاستدعاء "البيجر" في لبنان نقلت الإرهاب إلى مستوى جديد.

العالم _ أسيا و الباسفيك

جاء ذلك وفقا لما صرح به تشو لي في معرض تايهي الدولي، حيث تابع: "إن القوى الإرهابية والمتطرفة نشطة للغاية، وقد وقعت هذا العام هجمات أو حوادث إرهابية واسعة النطاق في روسيا وباكستان وفرنسا والنمسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وكانت هناك كذلك هجمات فردية متكررة".

وأشار تشو لي إلى أن أكثر من 3 آلاف جهاز استدعاء وجهاز اتصال لاسلكي انفجرت بشكل متزامن في لبنان مؤخرا، وهو ما صدم العالم أجمع، ووضع المتفجرات في بطاريات الأجهزة الإلكترونية التي يحملها الناس معهم "ينقل الإرهاب إلى مستوى جديد".

روابط ذات صلة

شاهد/ابتكار قبور زجاجية في الصين لرؤية الموتى يثير الجدل!

مندوب الصين: يجب ألا نسمح بتكرار مأساة غزة في الضفة الغربية

أمريكا إستخدمت قوة عسكرية ضد اليمن تكفي لتنتصر بها على الصين!

ظاهرة محيرة.. شاهد 7 شموس دفعة واحدة بسماء الصين