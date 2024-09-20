مسؤول صيني: تفجيرات البيجر في لبنان نقلت الإرهاب إلى مستوى جديد

العالم _ أسيا و الباسفيك

جاء ذلك وفقا لما صرح به تشو لي في معرض تايهي الدولي، حيث تابع: "إن القوى الإرهابية والمتطرفة نشطة للغاية، وقد وقعت هذا العام هجمات أو حوادث إرهابية واسعة النطاق في روسيا وباكستان وفرنسا والنمسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وكانت هناك كذلك هجمات فردية متكررة".

وأشار تشو لي إلى أن أكثر من 3 آلاف جهاز استدعاء وجهاز اتصال لاسلكي انفجرت بشكل متزامن في لبنان مؤخرا، وهو ما صدم العالم أجمع، ووضع المتفجرات في بطاريات الأجهزة الإلكترونية التي يحملها الناس معهم "ينقل الإرهاب إلى مستوى جديد".