موسکو: الاستعدادات جارية لاجتماع بصيغة "3+3" في تركيا

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ويشارك في الاجتماع بصيغة "3+3" روسيا وإيران وأرمينيا وأذربيجان وتركيا وجورجيا.

وعقد أول اجتماع بهذه الصيغة في ديسمبر 2021 في موسكو، ولكن ليس على المستوى الوزاري، بل على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا وتركيا وإيران.

وفي وقت سابق، قال السفير الإيراني في مؤتمر صحفي في أرمينيا إن موعد اجتماع وزراء الخارجية بصيغة "3 + 3" في تركيا قد تم تحديده بالفعل.

وقالت زاخاروفا ردا على سؤال حول اجتماع محتمل لوزراء الخارجية في أنقرة بصيغة "3+3": "يجري الإعداد لهذا الاجتماع في أنقرة".

وأوضحت زاخاروفا أن موعد اللقاء سيتم الإعلان عنه لاحقا بالاتفاق مع الدول الأخرى.