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غارة بصاروخين عبر طائرة حربية إسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية لبيروت وفرق الإسعاف تهرع لمكان الاستهداف

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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