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سيارات الإسعاف تنتشل جرحى وضحايا بينهم أطفال وكبار من محل الغارة الإسرائيلية على منطقة القائم في الضاحية الجنوبية ببيروت

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

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