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شهداء وجرحى بينهم أطفال جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة القائم في الضاحية الجنوبية لبيروت

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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