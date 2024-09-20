الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء وجرحى بينهم أطفال جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :